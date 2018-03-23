Катували себе сосисками і читали вірші: у Дніпрі стартував перший фестиваль сюрреалізму (відео)

Відкриття почалося з бійки сосисками, читання віршів в летючому кріслі і обливання брудом. Фестиваль сюрреалізму в Дніпрі триватиме цілий тиждень.

У Дніпрі билися сосисками, читали вірші в летючому кріслі та обливалися брудом - так розпочався перший фестиваль сюрреалізму, йдеться в сюжеті ТСН.

Крісло висить у повітрі між деревами, а у ньому поет. Попри холоднечу, у гучномовець читає вірші. Сучасним мистецтвом прикрасили навіть кучуруги снігу.

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Під сюрреалістичними картинами та інсталяціями сучасних художників Олена Загребельна б`є себе сосисками немов батогом. Авторка перформансу каже: у такий спосіб закликає людей більше думати.

«Все зараз в наш час - це фаст-фуд. Ми швидко споживаємо якусь картинку, не думаючи, до чого це призведе, що це породжує в нас, що буде далі. Ми просто кидаємося на ці яскраві картинки і перестаємо думати», - каже художниця.

Червоне, то любов, а чорне, то журба, саме під такою назвою цілковиті знущання у суміші з ніжністю. Таке видовище не всі витримують без сліз. Цей переформанс про співзалежні стосунки, що спричиняють страждання, пояснюють Марта та Ліна. У такий спосіб хочуть захистити інших жінок від болю, що пережили самі.

Сюрреалізму присвячені усі зали музею – від живопису до відеокартин, що рухаються. Сюрреалізм навіть у танцях та музиці, куратор фестивалю пояснює, чому зараз така увага до абсурду в мистецтві.