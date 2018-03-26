Солістка "ВІА Гри" залишає гурт

Чутки про те, що одна із солісток "ВІА Гри" залишає колектив, підтвердилися.

У ЗМІ з'явилися чутки про кастинги в пошуках нової солістки групи "ВІА Гра". Вони підтвердилися: Міша Романова повідомила, що вирішила залишити колектив.

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"Найголовніше покликання жінки — це кохання. І часом вона потребує твердого рішення. На деякий час артист у мені поступився жінці... Тому я йду з групи, але залишаю у неї частинку своєї душі", - пояснила Маша Романова свій відхід з "ВІА Гри" в Instagram.

Співачка у своєму пості назвала Костянтина Меладзе "обожнюваним продюсером" і подякувала йому за такий шанс.

"Це були роки, наповнені прекрасною музикою геніальної людини, обожнюваного продюсера Костянтина Меладзе. Дякую Вам, Костю, за цей шанс, за віру і підтримку, за прекрасні пісні, які зігрівають серця багатьох слухачів! Еріка і Настя, ми були командою, одним цілим, я буду дуже-дуже сильно сумувати за вами! Ця сторінка з життя назавжди залишиться в моїй пам'яті", - написала співачка.

Нагадаємо, Міша Романова працювала в групі "ВІА Гра" з 2013 року разом з Ерікою Герцег і Анастасією Кожевніковою.