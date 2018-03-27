"Галуха-лягуха": однокласник Брежнєвої розповів, як над нею знущалися в школі

Однокласник Брежнєвої згадує, що дівчатка з їхнього класу обзивали і навіть іноді били майбутню зірку.

Українська співачка Віра Брежнєва, яка активно будує кар'єру в Росії і яку називають секс-символом, ніколи не приховувала, що в дитинстві їй було нелегко, а в школі знаменитість була "гидким каченям".

Однокласник співачки Дмитро Дузик в ефірі програми "Зірки зійшлися" розповів, що в школі Віру відразу не полюбили. Дівчинка, яка навчалася в місті Кам'янське (колишній Дніпродзержинськ), перейшла в нову школу в п'ятому класі, пише ТСН.

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Віра носила коротку зачіску, брекети, окуляри з товстими скельцями, а фігуру ховала за широким убранням. Дузик згадує, що часто майбутній зірці діставалося від однокласників, а дівчатка навіть били артистку.

"До нас у школу Віра прийшла в сформований колектив. Це був клас п'ятий-шостий. Безглузде гидке каченя. Дівчатка її обзивали – очкарик, галуха-лягуха. У класі було 20 дівчаток та 6 хлопчиків. Ніхто з нас її не захищав. Вона сама тримала удар. Іноді навіть бійки були у дворі. А дівчата після спізнювалися на урок, а Віра приходила розпатлана і заплакана. Але завжди боролася. З нею поводилися жорстоко – одного разу наклеїли на спину папірець, на якому було написано "Потвора", - розповів однокласник Віри Брежнєвої.

Чоловік зізнався, що зараз для нього Брежнєва не є секс-символом, а залишається тією Вірою Галушкою, з якою він навчався. Дмитро вибачився перед знаменитістю за свою поведінку в школі.

"Вона виросла і покращала. Але для мене так і залишилася Вірою Галушка. Але я хочу їй зараз передати привіт і сказати – Вірочка, ти була і є хороший чоловічок. Якщо ми тебе чимось образили, то вибач, будь ласка. Ти прекрасна, залишайся такою ж", - сказав однокласник зірки.

Як повідомляв УНІАН, співачка Віра Брежнєва стала ведучою нового масштабного шоу на російському каналі СТС "Успіх", в якому кращі вокалісти зі всієї РФ будуть боротися за місце на музичному олімпі без допомоги продюсерів.