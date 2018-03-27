Джамала розповіла, коли буде народжувати і яке ім'я дасть дитині

Співачка планує народжувати в Україні, а виховувати дитину буде у мусульманських традиціях.

Українська артистка Джамала стане мамою вже в квітні. Народжувати співачка буде в Україні.

Співачка зізналася, що навіть не розглядала пологи за кордоном. Про це вона розповіла в інтерв'ю журналу ELLE, повідомляє "Главред".

"Народжувати буду в Україні. Я довіряю людям, яких добре знаю. Мене спостерігає лікар, з яким я консультуюся вже сім років", - розповіла артистка.

"Кажуть, що там умови кращі. Деякі хочуть народжувати в Америці, щоб у дитини відразу було громадянство. Мені це не потрібно. Якщо раптом моя дитина потім вирішить туди поїхати вчитися – будь ласка. Але мені б дуже хотілося, щоб діти, навіть їдучи в іншу країну для здобуття освіти, потім поверталися і працювали на розвиток України", - зазначила співачка.

Дитина з'явиться вже в квітні, але артистка до останнього не планує розкривати стать і ім'я малюка.

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"Ні, про це я поки не хочу говорити, розкривати секрет не буду. Варіанти імен є, але можу сказати лише, що воно буде кримсько-татарським", - розповіла артистка.

Вона додала, що дитину обов'язково буде виховувати в мусульманських традиціях.

"У перші дні після народження батько або мулла обов'язково повинен шепнути на вухо дитині її ім'я і прочитати певну молитву. Вважається, що в цей період малюк знаходиться в пошуку, тому важливо назвати його ім'я і направити на вірний шлях. Ну, я думаю, що Бекір (чоловік Джамали) до цього ретельно підготуватися", - поділилася Джамала.

Народження первістка Джамали збігається з проведенням прямих ефірів "Голосу країни". Співачка зазначила, що декрету у неї не буде.

"Так, це правда, в наступному місяці починаються прямі ефіри "Голоси". Виходить, що декрету не буде. З 1+1 ми ще не обговорювали, які можуть бути варіанти, але щось придумаємо. Якщо так співпаде, що під час прямого ефіру я буду народжувати, хотілося б, щоб мене замінив мій продюсер Ігор Тарнопольський. Це можуть бути і колеги-музиканти, і хтось з моєї команди — загалом, люди, які знають мої смаки і те, як я займалася зі своїми підопічними. Я і зараз постійно працюю з ними, навіть по "Скайпу". Мені дуже важливо, щоб вони не боялися, щоб не було такого: "Ми пішли в команду до Джамали, а вона вагітна, у неї немає на нас часу", - додала співачка.

Як повідомляв УНІАН, раніше вагітна Джамала презентувала кліп про казкову любов.