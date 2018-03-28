У мережі показали перший трейлер фільму про оборону Криму на кораблі "Черкаси" у 2014 році (відео)

01:37, 28 березня 2018
Суспільство
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"Чотири роки тому тральщик "Черкаси" був єдиним з тринадцяти кораблів, якому вдалося утримати український прапор на своїй щоглі на озері Донузлав, під час анексії Криму. Протягом трьох тижнів екіпаж судна гідно тримав оборону, мужньо чинив опір, відбиваючи атаки військ РФ", - коментують у відомстві.

Режисером фільму виступив черкащанин Тимур Ященко, а його консультантом був реальний командир тральщика "Черкаси", почесний громадянин міста Черкаси, Юрій Федаш. Крім того, в акторський склад увійшли моряки, які тримали оборону на кораблі навесні 2014-го року.

Прем'єра військової драми "Черкаси" запланували на серпень 2018 року.
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Теги: #Крим#фільми#Черкаси