У мережі показали перший трейлер фільму про оборону Криму на кораблі "Черкаси" у 2014 році (відео)

Прем'єра військової драми "Черкаси" запланували на серпень 2018 року.

Опубліковано перший трейлер української військової драми "Черкаси", яка заснована на реальних подіях. У фільмі, зокрема, розповідається про те, що відбувалося в 2014 році під час анексії Криму. Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

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"Чотири роки тому тральщик "Черкаси" був єдиним з тринадцяти кораблів, якому вдалося утримати український прапор на своїй щоглі на озері Донузлав, під час анексії Криму. Протягом трьох тижнів екіпаж судна гідно тримав оборону, мужньо чинив опір, відбиваючи атаки військ РФ", - коментують у відомстві.

Режисером фільму виступив черкащанин Тимур Ященко, а його консультантом був реальний командир тральщика "Черкаси", почесний громадянин міста Черкаси, Юрій Федаш. Крім того, в акторський склад увійшли моряки, які тримали оборону на кораблі навесні 2014-го року.