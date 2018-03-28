Стало відомо, коли Джамала вперше з'явиться на екранах після пологів

Зірка поділиться подробицями свого материнства під час прямих ефірів проекту "Голос країни".

Сьогодні співачка Джамала поділилася радісною новиною – 27 березня співачка стала мамою. Більше цікавих подробиць про радісну подію від молодої мами можна буде дізнатися під час прямих ефірів "Голосу країни", які стартують 15 квітня на телеканалі "1+1".

Про це повідомляє ТСН.

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Як повідомлялося, зараз артистка всі подробиці щасливої події тримає в таємниці, але вже зізналася, що первістком став хлопчик, а також розсекретила ім'я малюка. "Наш маленький принц. Емір-Рахман Сеїт-Бекір огъли Сулейманов", - підписала фотографію Джамала.