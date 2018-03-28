Стало відомо, коли Джамала вперше з'явиться на екранах після пологів

13:32, 28 березня 2018
Суспільство
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Джамала народила первістка / фото УНІАН

Про це повідомляє ТСН.

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Як повідомлялося, зараз артистка всі подробиці щасливої події тримає в таємниці, але вже зізналася, що первістком став хлопчик, а також розсекретила ім'я малюка. "Наш маленький принц. Емір-Рахман Сеїт-Бекір огъли Сулейманов", - підписала фотографію Джамала.

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Теги: #день народження#Джамала