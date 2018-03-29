ЗМІ: Знаменита світська левиця Періс Хілтон відвідає Львів

Відомо, що Періс Хілтон приїде не одна, а зі своїм нареченим Крісом Зілкой, дідусь якого був українцем.

Найближчим часом Україну відвідає знаменита американська світська левиця, співачка і модель Періс Хілтон.

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Як повідомляє видання ZAXID.NET, привід - офіційне відкриття після реконструкції одного з львівських готелів. Захід відбудеться 31 березня.

Відомо, що Періс Хілтон приїде не одна, а своїм нареченим Крісом Зілкой, дідусь якого був українцем.

"Так, Періс Хілтон буде на відкритті - це вже остаточно домовлено. Справа в тому, що саме в кінці березня Періс зі своїм нареченим запланували відвідати Україну. Вони приїжджають за два дні до відкриття, тому що хочуть відвідати місця, пов'язані з дитинством дідуся її майбутнього чоловіка, - розповів власник готелю. - Готель готовий вже практично місяць, але офіційне відкриття ми вирішили зробити саме під час їх поїздки в Україну".

У мережі вже почали обговорювати приїзд американської діви.

"Концетрація Paris на квадратний Львова зростає! Ну чисто матрьошка навпаки - велика Періс в маленькому Перісі!" - написала блогер Марта Госовська.

Нагадаємо, днями Періс Хілтон втратила свою каблучку, вартістю 2 мільйони доларів.