Український гурт 5'nizza виступить на фестивалі Sziget 2018

Український гурт 5'nizza виступить на одному з найбільших європейських музичних фестивалів цього літа Sziget 2018, який пройде з 8 по 15 серпня в Будапешті (Угорщина)

Про це повідомляється на офіційній сторінці Sziget Festival Україна в Facebook.

Харківський дует у складі Сергія Бабкіна та Андрія Запорожця виступить на так званій Європейській сцені фестивалю, на якій традиційно виступають найбільш актуальні та перспективні виконавці з європейських і не тільки країн.

Повний список музикантів, які складуть компанію українському гурту на Europe Stage Sziget Festival 2018 виглядає наступним чином: Astronautalis (USA), Beissoul & Einius (LT), Blaudzun (NL), Nortec Collective Presents: Bostich+Fussible (MEX), Chefboss (D), Electric Fields Music (AUS), Ezhel (TR) , Francobollo(SE), Fresku (NL), Kettcar (D), Klub des Loosers (F), La Sra. Tomasa(E), Lea Santee (A), MEUTE (D), Moonchild Sanelly (SA), Motta (I), Omer Netzer (IL), Peter Aristone (SK), Run Over Dogs (HU), SATRA BENZ (RO), Senbeï (F), Sexy Zebras (E), Shell Beach (HU), Smokey Joe & The Kid (F), Sol Monk & Jenny (IL), Strapo (Official) (SK), Témé Tan (B), The Lytics (CAN), The Paz Band (IL), The Poppers (P), Тома Artway (CZ), Tommy CA$H (EE), Willi Peyote (I).

Між тим, це ще не остаточний список учасників, та в інших українських музикантів ще є шанс потрапити на Sziget 2018. Для цього потрібно взяти участь у спеціальному конкурсі, з умовами якого можна ознайомитися на сайті організатора.

Відзначимо, що в минулому році від України на Sziget виступали етно-гурт "ДахаБраха", сенсація Євробачення-2017 Onuka, козак-рок-гурт "Гайдамаки", інструментальний гурт Atomic Simao та інші.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, чого чекати від Sziget 2018 та інших літніх європейських музичних фестивалів, а також як найкраще туди потрапити.