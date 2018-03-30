Сучасний "ангел" з зеленими волоссям: Макс Барських здивував фанатів новим образом (фото)
Співак Макс Барських готує шанувальникам подарунок у вигляді прем'єри видеоманіфеста "Зроби голосніше".
У новому кліпі артист зміниться до невпізнання. Макс постане з кислотно-зеленим волоссям і в total look Yeezy by Kanye West.
За тиждень до офіційної прем'єри відео журнал ОК! опублікував портрети Барських із кліпу.
За словами режисера Алана Бадоєва, нова робота знята за мотивами роману Бернара Вербера "Імперія ангелів" та присвячена темі реінкарнації. У відео Макс Барських зіграв ангела, який оберігає людські душі.
"Створюючи цей кліп, я відштовхувався не тільки від книги "Імперія ангелів", але і від стилістики культового фільму Тома Тиквера "Біжи, Лола, біжи". В результаті вийшла дуже їдкий естетика, яка підкреслює нове звучання Макса", - коментує Бадоєв.
А ось і я 😈 Мій новий образ обумовлений персонажем, якого я граю в кліпі СГ. Цей хлопець з кислотного кольору волоссям - сучасний Ангел, він робить звук людських сердець голосніше і вчить їх жити на повну! Кожен музикант на свій Ангел провідник емоцій в серця своїх слухачів! Попереду ще багато сюрпризів, так що #СДЕЛАЙГРОМЧЕ! PS: передзамовлення на iTunes вже доступний 👆 #МАКСБАРСКИХ #BADOEV2018 #СДЕЛАЙГРОМЧЕ
Як повідомляв УНІАН, раніше в США обікрали Макса Барських. Злодії викрали автомобіль з паркування житлового комплексу у районі West Hollywood, де співак орендує апартаменти.