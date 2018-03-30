Сучасний "ангел" з зеленими волоссям: Макс Барських здивував фанатів новим образом (фото)

У новому кліпі артист зміниться до невпізнання. Він постане в образі ангела, який оберігає людські душі.

Співак Макс Барських готує шанувальникам подарунок у вигляді прем'єри видеоманіфеста "Зроби голосніше".

У новому кліпі артист зміниться до невпізнання. Макс постане з кислотно-зеленим волоссям і в total look Yeezy by Kanye West.

За тиждень до офіційної прем'єри відео журнал ОК! опублікував портрети Барських із кліпу.

За словами режисера Алана Бадоєва, нова робота знята за мотивами роману Бернара Вербера "Імперія ангелів" та присвячена темі реінкарнації. У відео Макс Барських зіграв ангела, який оберігає людські душі.

"Створюючи цей кліп, я відштовхувався не тільки від книги "Імперія ангелів", але і від стилістики культового фільму Тома Тиквера "Біжи, Лола, біжи". В результаті вийшла дуже їдкий естетика, яка підкреслює нове звучання Макса", - коментує Бадоєв.

Як повідомляв УНІАН, раніше в США обікрали Макса Барських. Злодії викрали автомобіль з паркування житлового комплексу у районі West Hollywood, де співак орендує апартаменти.