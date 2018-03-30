Українська прима і член жюрі "Танці з зірками" Кухар стала Народною артисткою України

"Те, що я роблю, - це крапля в морі. І тим не менш, я рада, що причетна до розвитку мистецтва в Україні", - сказала Кухар.

Українська прима-балерина і член журі проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар отримала звання Народної артистки України. Їй присудили його указом президента "за видатну майстерність, особливі заслуги в розвитку вітчизняної культурної спадщини".

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"Це було приємною несподіванкою для мене. Я сподіваюся, що можу своєю творчістю і справою залишити добрий слід на землі. Для мене як артиста найбільша нагорода – коли люди приходять на спектакль, значить їм цікаво. Мені сьогодні часто пишуть у соціальних мережах, що я для них стала мотиватором піти вперше на балет, що вони щасливі були відкрити для себе це мистецтво. Я сподіваюся, що ця тенденція збережеться. Дітки будуть цікавитися мистецтвом, хтось стане відданим глядачем театру, хтось стане відомим артистом. Я розумію, те, що я роблю, – це крапля в морі. І тим не менш, я рада, що причетна до розвитку мистецтва в Україні", - прокоментувала Кухар, передає ТСН.

Як повідомляв УНІАН, раніше в березні був опублікований рейтинг ста найбільш успішних жінок України.