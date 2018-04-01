Данилко про скандал на нацвідборі: якщо б я його послав "на х*й", це було б не гарно

Данилко використав нецензурну лексику на адресу менеджера TAYANNA, після того, як останній почав вигукувати йому "ганьба" за те, що Данилко влаштував перевірку співачці.

Український артист Андрій Данилко, який знімається в романтичній комедії "Секс і нічого особистого", прокоментував свою витівку на нацвідборі "Євробачення-2018".

Про це йдеться у "Світському житті", передає ТСН.

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Данилко використав нецензурну лексику на адресу менеджера TAYANNA, після того, як останній почав вигукувати йому "ганьба" за те, що Данилко влаштував перевірку співачці.

"Якщо б я його послав "на х*й", це було б не гарно, а я його послав "в п*зду", а це ж чується, як "йди додому". По-перше, не треба мені заважати, я сиджу в прямому ефірі, і це все-таки проблема виховання людини, яка бігла, або команди", - пояснив Андрій Данилко.

Також артист зазначив, що з TAYANNA у нього прекрасні відносини.

"Чому всі думають, що я погано до неї ставлюся? Якщо я член журі, чому я не можу запитати про фонограму? Мені, звичайно, було смішно, чесно скажу. Сказати, що я шкодую, напевно, я шкодую, але з іншого боку - цей нацвідбір запам'ятають саме через це", - заявив Данилко.