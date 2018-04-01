Періс Хілтон у Львові: голівудська світська левиця позувала перед камерами на червоній доріжці (фоторепортаж)

Серед гостей, які прибули на відкриття, - співаки Дзідзьо, Марія Яремчук, Злата Огнєвіч, телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов, футболіст Артем Федецький та ін.

Червоною доріжкою на вечірку з нагоди відкриття оновленого «Гранд готелю» у центрі Львова поспішали політичні діячі, співаки, телеведучі, футболісти та інші відомі гості.

Серед гостей, які прибули на відкриття, - співаки Дзідзьо, Марія Яремчук, Злата Огнєвіч, телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов, футболіст Артем Федецький. Також депутати Богдан Дубневич, Дмитро Добродомов, представники влади Львівщини та інші, пише «Вголос».

Однак сотня львів’ян та туристів, що зібралися біля входу до готелю, очікували на головну зірку заходу - відому американську співачку Періс Хілтон.

До слова, журналістів на вечірку пропускали.

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Раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що за приїзд Періс Хілтон їй заплатять 500 тис. доларів, але власник «Гранд Готелю» Григорій Козловський (депутат БПП, - ред) назвав цю суму перебільшеною, відмовившись назвати конкретну суму.

Періс Хілтон є онукою власника однієї з найбільших готельних мереж світу Hilton Hotels & Resorts Баррона Хілтона. Однак у 2007 році він підписав заповіт, за яким 97% усього свого бізнесу передав на благочинність.

Нагадаємо, що 31 березня у центрі Львова з нагоди відкриття оновленого «Гранд готелю» відбувся грандіозний захід для львів’ян та гостей міста - історичний парад.