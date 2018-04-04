Російський КВНщик та актор "засвітився" в окупованому Криму (фото)

Про відвідування окупованого Криму стало відомо зі сторінки у соціальній мережі російського артиста.

Російський КВНщик, ведучий та актор Арарат Кещян похвалився знімками з окупованого Криму.

Ведучий російського пропагандистського телеканалу "Звезда" незаконно відвідав окупований Росією Крим. Про це свідчать його фото в Instagram.

"У кого які питання, ставте. Все обговоримо, все вирішимо", - написав він, опублікувавши фото поруч з пам'ятником Сталіну, Черчіллю та Рузвельту.

Кещяна внесли до бази українського сайту "Миротворець" після відвідування анексованого Криму. Причинами включення артиста до "чорного списку" називаються "свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в окупований російськими загарбниками Крим; участь у пропагандистських заходах Росії".

Як повідомляв УНІАН, раніше російський актор Юрій Стоянов, відомий за гумористичною програмою "Городок", потрапив в базу даних "Миротворця" через відвідування окупованого Криму. Стоянов брав участь у зйомках фільму з робочою назвою "Невловимі" на території анексованого Криму.