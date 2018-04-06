В Instagram випадково розсекретили 14-річного сина Валерія Меладзе та Альбіни Джанабаєвої (фото)

Знімок був зроблений на святкуванні дня народження Кості: 26 лютого йому виповнилося 14 років.

Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва показали спільне сімейне фото з сином Костею.

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Знімок був зроблений на святкуванні дня народження Кості: 26 лютого йому виповнилося 14 років. Фото опублікував в Instagram "Сказкадариум", де знамениті батьки замовляли свято для нащадка.

Раніше пара не публікувала фото юнака, де було б зображено його обличчя. Джанабаєва заявляла, що Костя сам просить батьків не викладати його фотографії в соцмережах, тому що не хоче публічності.

Нагадаємо, Костя з'явився на світ, коли про роман Меладзе і Джанабаєвої ще нікому не було відомо. Співак офіційно перебував у шлюбі зі своєю першою дружиною Іриною і ростив трьох дочок. Пізніше артист пішов з сім'ї. У 2014 у Альбіни та Валерія народився син Лука. Потім, за чутками, зірки офіційно зареєстрували відносини.