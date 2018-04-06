Іван Дорн презентував кліп з африканськими дітьми (відео)
12:22, 06 квітня 2018Суспільство
454
Примітно, що в зйомках взяли участь учасники угандійський танцювальної студії Masaka Kids Africana, у якої немає ні стін, ні даху над головою.
Український співак Іван Дорн презентував кліп на композицію "Afrika".
Зйомки нової роботи виконавця проходили в африканській Уганді. Режисером виступив Айсултан Сеїтов, який раніше зняв Дорну кліп "Collaba". Прем'єра відео відбулася на сайті журналу Billboard.
Читайте такожБританська співачка Джорджа Сміт зняла кліп у Києві (відео)
В зйомках взяли участь учасники угандійський танцювальної студії Masaka Kids Africana, у якої немає ні стін, ні даху над головою.
"Afrika" - це яскравий ритм, який занурюється глибоко в душу. Перкусія, вокал, які передають творчі і культурні сили континенту. Відео захоплює шаленою енергією мелодії і місця", - пише Billboard.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter