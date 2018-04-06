Іван Дорн презентував кліп з африканськими дітьми (відео)

Примітно, що в зйомках взяли участь учасники угандійський танцювальної студії Masaka Kids Africana, у якої немає ні стін, ні даху над головою.

Український співак Іван Дорн презентував кліп на композицію "Afrika". Зйомки нової роботи виконавця проходили в африканській Уганді. Режисером виступив Айсултан Сеїтов, який раніше зняв Дорну кліп "Collaba". Прем'єра відео відбулася на сайті журналу Billboard. Читайте такожБританська співачка Джорджа Сміт зняла кліп у Києві (відео) В зйомках взяли участь учасники угандійський танцювальної студії Masaka Kids Africana, у якої немає ні стін, ні даху над головою. "Afrika" - це яскравий ритм, який занурюється глибоко в душу. Перкусія, вокал, які передають творчі і культурні сили континенту. Відео захоплює шаленою енергією мелодії і місця", - пише Billboard.

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