З'явився трейлер екранізації знаменитої антиутопії "451° за Фаренгейтом"

Прем'єра фільму має відбутися 19 травня.

Телеканал HBO оприлюднив трейлер екранізації науково-фантастичного роману-антиутопії Рея Бредбері "451° за Фаренгейтом".

Відео виклали на офіційному Youtube-каналі HBO. Прем'єра фільму має відбутися 19 травня.

Режисером фільму став Рамін Бахрані. Головну роль зіграв Майкл Бакарі Джордан, зігравший одну з головних ролей у фільмі "Чорна пантера". Головного антигероя зіграв дворазовий номінант на премію "Оскар" Майкл Шеннон.

За сюжетом фільму події відбуваються у майбутньому, в якому книги заборонені законом. Головною задачею пожежників, одним з яких є головний герой, є спалювання книг. Власне назва "451° за Фаренгейтом" - це температура займання паперу.

Як повідомляв УНІАН, російська кінокомпанія «Централ Партнершіп» 5 квітня опублікувала дубльований трейлер неонуарного трилера «Terminal» з Марго Роббі в головній ролі. І користувачі соцмереж виявили, що в російський прокат фільм вийде з назвою «Кінчена». Раніше назву картини перекладали як «Кінцева».