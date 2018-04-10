Обручка з діамантом і цікаве положення: в мережі заговорили про заручини Світлани Лободи (фото)
12:00, 10 квітня 2018Суспільство
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Прихильники Лободи вважають, що у неї відбулася заручини з батьком її майбутньої дитини. Ім'я коханого артистка приховує.
На безіменному пальці правої руки артистки можна помітити обручку з діамантом / Instagram
Світлана Лобода знаходиться у Лос-Анджелесі, де орендувала розкішну віллу. Разом з співачкою живе її дочка Єва від колишнього чоловіка хореографа Андрія Царя. 9 квітня дівчинці виповнилося сім років.
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На честь свята Світлана опублікувала в Instagram кілька фото - з іменинницею і свій портрет.
На безіменному пальці правої руки артистки можна помітити обручку з діамантом. Прихильники Лободи вважають, що у неї відбулася заручини з батьком її майбутньої дитини. Ім'я коханого артистка приховує. За чутками, Світлана вагітна від соліста німецької групи Rammstein, 55-річного Тілля Ліндеманна.
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