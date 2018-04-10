Обручка з діамантом і цікаве положення: в мережі заговорили про заручини Світлани Лободи (фото)

12:00, 10 квітня 2018
Суспільство
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На безіменному пальці правої руки артистки можна помітити обручку з діамантом

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На честь свята Світлана опублікувала в Instagram кілька фото - з іменинницею і свій портрет.

На безіменному пальці правої руки артистки можна помітити обручку з діамантом. Прихильники Лободи вважають, що у неї відбулася заручини з батьком її майбутньої дитини. Ім'я коханого артистка приховує. За чутками, Світлана вагітна від соліста німецької групи Rammstein, 55-річного Тілля Ліндеманна.

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Теги: #Світлана Лобода