"Вкрала серце": Melovin в столиці Євробачення-2018 познайомився з сестрою Роналду (фото)

14:36, 10 квітня 2018
Суспільство
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Не так давно MELOVIN відвідав Лісабон для того, щоб знятися у візитці для "Євробачення 2018" / прес-служба

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В Instagram співак поділився з шанувальниками яскравими фото зі зйомок. Судячи з підпису одного зі знімків, музикант в захваті від країни: "Португалія, ти вкрала моє серце".

"Увечері ми спустилися в ресторан повечеряти і заспівати в караоке, - згадує співак. Там я познайомився з рідною сестрою Кріштіану Роналду! До речі, вона добре співає. Було приємно, що її компанія аплодувала мені після кожної пісні".

Напередодні організатори Євробачення-2018 оприлюднили порядок виступу конкурсантів. Як йдеться на сайті конкурсу, представник від України – MELOVIN – вийде на сцену останнім у другому півфіналі під номером 18.

Євробачення-2018 відбудеться у столиці Португалії - Лісабоні. Півфінали конкурсу заплановані на 8 і 10 травня, фінал – на 12 травня.

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Новина в сюжеті: Євробачення 2018
Теги: #Євробачення-2018#MELOVIN