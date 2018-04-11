Співачка Руслана розбила голову перед виступом на міжнародній конференції (фото)

Деталі інциденту і наскільки серйозна травма, співачка не розповіла.

Українська співачка Руслана Лижичко, яка нещодавно перенесла операцію на оці, отримала травму голови. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Facebook.

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"За півгодини до виїзду на 7-ю Міжнародну конференцію Cisolar я розбила голову. Але заради чистої Енергії Майбутнього я готова пройти крізь все", - написала Руслана і опублікувала фото, на якому зображена з чорною пов'язкою на лобі.

Однак як це сталося і наскільки серйозна травма, співачка не уточнила.

У січні Руслана ледь не постраждала в поїзді. Невідомі кинули камінь у вікно, яке знаходилося поруч з нею. Вікно повністю розсипалося.