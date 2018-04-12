Нова частина "Месників" обігнала за передпродажами квитків сім попередніх фільмів "Marvel"

Передпродажі квитків на нових "Месників" перевищили успіх семи попередніх фільмів "Marvel" разом узятих.

За два тижні до виходу фільму "Месники: Війна нескінченності" студії "Marvel" передпродажі квитків вже б'ють всі рекорди.

Як повідомляє Comicbook з посиланням на дані сайту з продажу квитків, в загальній складності пtредпродажі на останню частину "Месників" вже перевищили успіх семи попередніх випущених кіностудією фільмів про супергероїв разом узятих.

Читайте такожВсі зірки кіновсесвіту Marvel зібралися на одному фото"Війна нескінченності" обігнала такі фільми, як "Чорна пантера", "Тор: Раґнарок", "Людина павук: Повернення додому", "Вартові галактики 2", "Доктор Стрендж", "Капітан америка: Протистояння", "Людина-мураха". І це при тому, що останні кілька фільмів "Marvel" сталі "важковаговиками" в питанні касових зборів.

Згідно з трейлеру, в новій частині "Месників", крім Залізної людини і його команди, з'являться герої всіх вищезгаданих фільмів.

Фільм вийде на великі екрани 25 квітня.

Як повідомляв УНІАН, трейлер "Війни нескінченності" вже встановив рекорд. Через 24 години після публікації він набрав 230 мільйонів переглядів. Попереднім рекордсменом був трейлер трилера «Воно» (197 мільйонів переглядів за першу добу).