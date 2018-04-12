Ольга Фреймут влаштувала "полювання" на кривдників, які назвали її "кінченою" і "рагулихою" в Facebook

17:08, 12 квітня 2018
Суспільство
2785
Телеведуча прийшла на роботу до кривдників / Instagram

Читайте такожОприлюднено рейтинг ста найбільш успішних жінок України

Про один з таких інцидентів на своїй сторінці в Facebook розповіла журналістка Христина Рівера. "До дочки моєї колеги прийшла на роботу Ольга Фреймут, за те, що та написала в Facebook, що "Фреймут - кінчена". Друзі, це не жарт", - повідомила вона.

Другий інцидент нібито стався з київською поетесою і психологом, волонтером кризової психологічної служби Єлизаветою Непійко.

"До мене на прийом прийшла підсадна дівчина, а за дівчиною посеред прийому до мене прийшла Фреймут із знімальною групою – питати, чому я в Facebook в коментах назвала її "рагулихою" і нещодавно вивісила невдалий кадр з "Пацанок", - написала вона на своїй сторінці в соцмережі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Facebook#ведуча