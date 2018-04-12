Вимкніть ворожу музику: на Тернопільщині дівчина влаштувала скандал через "російську попсу" в маршрутці (відео)

Після цього пасажири нагадали Інні, що скоро свято і не можна сваритися, а також запропонували надіти навушники.

В Тернопільській області дівчина Інна в маршрутці попросила водія вимкнути "низькосортну російську попсу", а після відмови влаштувала скандал.

Інцидент стався напередодні Воскресіння Христового (Великдень) - 7 квітня, свідчить відео, опубліковане на її сторінці у Facebook.

На ролику зображено, що після прохання водій запитав пасажирів, чи не заважає ще кому-небудь музика, на неї більше ніхто не поскаржився.

Потім дівчина почала говорити, що людям не тільки музика не заважає, але і війна, вони просто сидять і мовчать. "Нікому не заважає значить, всім подобається. Так може, ця маршрутка в Рашку поїде?", - запитала вона.

Після цього пасажири нагадали Інні, що скоро свято і не можна сваритися, а також запропонували надіти навушники.