Вимкніть ворожу музику: на Тернопільщині дівчина влаштувала скандал через "російську попсу" в маршрутці (відео)
20:04, 12 квітня 2018Суспільство
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Після цього пасажири нагадали Інні, що скоро свято і не можна сваритися, а також запропонували надіти навушники.
Інцидент стався напередодні Воскресіння Христового / скріншот
В Тернопільській області дівчина Інна в маршрутці попросила водія вимкнути "низькосортну російську попсу", а після відмови влаштувала скандал.
Інцидент стався напередодні Воскресіння Христового (Великдень) - 7 квітня, свідчить відео, опубліковане на її сторінці у Facebook.
На ролику зображено, що після прохання водій запитав пасажирів, чи не заважає ще кому-небудь музика, на неї більше ніхто не поскаржився.
Потім дівчина почала говорити, що людям не тільки музика не заважає, але і війна, вони просто сидять і мовчать. "Нікому не заважає значить, всім подобається. Так може, ця маршрутка в Рашку поїде?", - запитала вона.
Після цього пасажири нагадали Інні, що скоро свято і не можна сваритися, а також запропонували надіти навушники.
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