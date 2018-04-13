Організатори обрали офіційний саундтрек Євробачення-2018

Найбільш влучним виявився варіант пісні, запропонований композитором Луїсом Фігейредо.

Команда Євробачення обрала офіційний саундтрек цьогорічного пісенного конкурсу.

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Як повідомляє сайт українського нацвідбору на Євробачення-2018, композитором став Луїс Фігейредо, який писав аранжування для переможної пісні Сальвадора Собрала.

Суспільний мовник Португалії RTP запросив 7 композиторів, для того, щоб створити унікальну композицію, яка поєднала би в собі всі риси саундтреків для медіа-платформ. Найбільш влучним виявився варіант, запропонований Луїсом Фігейредо.

Відео: RTP

«Євробачення-2018» відбудеться в столиці Португалії – Лісабоні. Півфінали конкурсу заплановані на 8 і 10 травня, фінал – на 12 травня.