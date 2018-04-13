"Історія самотності": Лобода представила містичний кліп на пісню "Лети" (відео)

У кліпі показані кадри з фільму "Гоголь.Вій", де можна знайти доволі багато містики, яка властива для Гоголя.

Світлана Лобода презентувала кліп на пісню "Лети", яка стала саундтреком до російського фільму "Гоголь.Вий". Прем'єра відео відбулася в Apple Music.

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Режисером відео традиційно виступила продюсер Світлани Лободи Нателла Крапівіна. У кліпі показані кадри з фільму "Гоголь.Вій", де можна знайти доволі багато містики, яка властива для Гоголя.

"Лети" - історія самотності, наповненої таємницею. Як часто в житті ми біжимо від примар, рятуємося у величезних кімнатах чужих душ, щоб забути одну єдину любов, яка була захисним колом, оберегом від зла і болю! Але ми втрачаємо її і залишається тільки "серце на пам'ять".. Кожен, хто втрачав - почує в ній свою історію", - йдеться дописі до кліпу.