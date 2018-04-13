Прикордонники не пустили в Україну російського репера Мота

Музикант не пройшов контроль у "Борисполі" через неодноразові поїздки у Крим.

Держприкордонслужба не впустила в Україну російського репера Мота (Матвія Мельникова).

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Про це повідомив прес-секретар ДПСУ Олег Слободян на сторінці у Facebook.

Музикант не пройшов контроль у "Борисполі" через неодноразові поїздки у Крим.

"Хто цікавився репером Мотом. У зв'язку з порушенням порядку в'їзду в тимчасово окуповану територію АР Крим сьогодні, 13 квітня, в аеропорту "Бориспіль" прикордонники не пропустили даного громадянина РФ через кордон і заборонила йому в'їзд в Україну терміном на 3 роки", - заявив Слободян.