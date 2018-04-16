Українка перемогла на конкурсі краси в штаті Пенсільванія і готується отримати титул "Міс США" (фото)

10:05, 16 квітня 2018
Суспільство
2583
Яна розповідає, що подала заявку випадково і навіть не розраховувала, що зможе прийняти участь / Буг

Яна розповідає, що подала заявку випадково і навіть не розраховувала, що зможе взяти участь. Всього було 15 учасниць, які демонстрували дефіле у вечірніх сукнях, у купальниках, і проходили інші випробування.

Здобувши перемогу в "своєму" штаті Пенсільванія, Яна в червні в Каліфорнії буде боротися за титул "Місіс США". Якщо їй вдасться його отримати, то буде представляти Америку на фінальному етапі "Місіс Земна куля" в Китаї, де будуть учасниці з інших країн.

Конкурс Mrs. Globe є міжнародною презентацією краси, яке проводиться щорічно, участь в якому можуть прийняти жінки старше 25 років або одружені, або є батьками. Це найбільший і найпрестижніший конкурс для заміжніх жінок у світі. Учасники конкурсу беруть участь у благодійній роботі, кошти виділяються для благодійної організації Woman in Need в більш ніж 70 країнах світу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #конкурс краси