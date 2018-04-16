Українка перемогла на конкурсі краси в штаті Пенсільванія і готується отримати титул "Міс США" (фото)

Всього було 15 учасниць, які демонстрували дефіле у вечірніх сукнях, у купальниках, і проходили інші випробування.

Дівчина з українського Нововолинська Яна Власюк, яка більше двох років проживає у США, стала переможницею штату в рамках найпрестижнішого конкурсу світу серед дівчат після 25-ти років (їй 26) і заміжніх Mrs. Globe (Місіс Земна куля). Про це пише "Буг".

Яна розповідає, що подала заявку випадково і навіть не розраховувала, що зможе взяти участь. Всього було 15 учасниць, які демонстрували дефіле у вечірніх сукнях, у купальниках, і проходили інші випробування.

Здобувши перемогу в "своєму" штаті Пенсільванія, Яна в червні в Каліфорнії буде боротися за титул "Місіс США". Якщо їй вдасться його отримати, то буде представляти Америку на фінальному етапі "Місіс Земна куля" в Китаї, де будуть учасниці з інших країн.

Конкурс Mrs. Globe є міжнародною презентацією краси, яке проводиться щорічно, участь в якому можуть прийняти жінки старше 25 років або одружені, або є батьками. Це найбільший і найпрестижніший конкурс для заміжніх жінок у світі. Учасники конкурсу беруть участь у благодійній роботі, кошти виділяються для благодійної організації Woman in Need в більш ніж 70 країнах світу.