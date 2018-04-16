"Час будувати мости, а не кордони": Монатік розповів, як багато росіян відвідують його концерти в Києві
10:37, 16 квітня 2018Суспільство
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Монатік заявив, що поки не планує приїжджати в РФ з концертами, однак співпрацює з російськими колегами.
Монатік поки не планує відвідувати Росію / eurovision.ua
Відомий український співак, композитор Діма Монатік, який виступає під сценічним ім'ям Monatik, виступив за налагодження відносин з Росією.
В інтерв'ю виданню Meduza він заявив, що поки не планує приїжджати в РФ з концертами, однак впритул співпрацює з російськими колегами.
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"До нас на "Vitamin D" (назва сольного концерту співака) в Київ приїхало дуже багато людей з Росії. І це круто. Люди хочуть слухати музику вживу, і музика об'єднує. Сьогодні час будувати мости, а не кордони", - сказав Монатік.
Як повідомляв Уніан-Таблоїд, нещодавно тренер проекту "Голос. Діти" несподівано впав зі сцени під час концерту в Мінську.
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