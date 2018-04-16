"Голос країни": екс-Борис Апрель Зіанджа покинула шоу після першого прямого ефіру

11:14, 16 квітня 2018
Суспільство
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Зианджа потрапила в команду Потапа / фото instagram.com/goloskrainy_official

Підопічна Потапа, дівчина-трансгендер Зіанджа в прямому ефірі "Голосу країни" виконала пісню Mama mia культової шведської музичної групи ABBA у супроводі хору з 12 вокалістів.

Артистка вийшла на сцену в яскравому образі в стилі 70-х років, а також здивувала новою короткою зачіскою. За результатами глядацького голосування Зіанджа покинула проект.

Нагадаємо, що повернення екс-Бориса Апреля Зіанджі викликало справжній фурор не тільки на сцені "Голосу країни", але і серед користувачів Мережі. 

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Теги: #Голос країни#Екс-Борис Апрель Зіанджа