"Голос країни": екс-Борис Апрель Зіанджа покинула шоу після першого прямого ефіру

Підопічна Потапа, дівчина-трансгендер Зіанджа в прямому ефірі "Голосу країни" виконала пісню Mama mia культової шведської музичної групи ABBA у супроводі хору з 12 вокалістів.

На телеканалі "1+1" відбувся перший прямий ефір "Голосу країни", в рамках якого зіркові тренери Сергій Бабкін, молода мама Джамала, Потап і Тіна Кароль разом з українцями визначилися з двома з чотирьох півфіналістами своїх команд: одного обрали глядачі шляхом телефонного та SMS голосування, іншого – зіркові наставники.

Підопічна Потапа, дівчина-трансгендер Зіанджа в прямому ефірі "Голосу країни" виконала пісню Mama mia культової шведської музичної групи ABBA у супроводі хору з 12 вокалістів.

Артистка вийшла на сцену в яскравому образі в стилі 70-х років, а також здивувала новою короткою зачіскою. За результатами глядацького голосування Зіанджа покинула проект.

Нагадаємо, що повернення екс-Бориса Апреля Зіанджі викликало справжній фурор не тільки на сцені "Голосу країни", але і серед користувачів Мережі.