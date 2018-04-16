"Голос країни-8": Зіанджа прокоментувала програш у шоу (відео)

14:18, 16 квітня 2018
Суспільство
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Зіанджа була в команді Потапа / фото instagram.com/goloskrainy_official

Зіанджа у блискучому образі в стилі 70-х років виконала хіт "Mama mia" шведського гурту ABBA, а також здивувала новою короткою зачіскою. За результатами глядацького голосування Зіанджа покинула проект.

ВІДЕО: YouTube Голос країни

Дівчина не засмутилася через програш і написала в Instagram подяку за підтримку.

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"Дякую вам, кохані ангели! Думка про вас і надихнула мене взяти участь у проекті! Те, що ми знайшли одні одних – це і є перемога. Це наша з вами перемога! Це старт, початок нової дивовижної пригоди. До скорої зустрічі. Люблю!" – написала Зіанджа.

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