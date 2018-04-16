Кобзона терміново госпіталізували через проблеми з серцем

Йосип Кобзон перебуває в одній з московських лікарень через проблеми з серцем.

Російський співак, депутат визнаної нелегітимною в Україні Держдуми РФ Йосип Кобзон був терміново госпіталізований. Музикант перебуває в одній з московських лікарень через проблеми з серцем.

Про це повідомляє Telegram-канал 112.

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"Йосип Кобзон зараз перебуває в одній зі столичних (московських, - ред.) клінік. Причина термінового звернення до кардіолога - порушення ритмів серця", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, російського артиста і депутата Державної думи від "Єдиної Росії" Йосипа Кобзона позбавили звання почесного громадянина міста Славянськ Донецької області.

Йосип Кобзон неодноразово відвідував підконтрольні бойовикам міста Донецьк і Луганськ з концертами, також заявляючи про підтримку членів незаконних збройних формувань на Донбасі. Лідери угруповань Олександр Захарченко та Ігор Плотницький нагородили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Міністерство культури України внесло артиста в список осіб, які загрожують національній безпеці країни. Кобзону заборонений в'їзд на територію України, країн ЄС та США.