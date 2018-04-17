Шукає няню і не збирається йти в декрет: Джамала поділилася своїми переживаннями після пологів (відео)
13:34, 17 квітня 2018Суспільство
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Свого чоловіка Джамала називає "суперонянь". Поки співачка на зйомках шоу "Голос країни", він встигає нагодувати дитину, а потім чекає на неї після роботи.
Через три тижні після народження первістка зірковий тренер "Голосу країни" з'явилася в неділю в прямому ефірі з живим виступом. Джамала зізнається, що бути матір'ю складно, але ця місія щаслива.
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"Всі думають, напевно, що у Джамали сто нянь. Приїхала мама, зараз може образитися, але вона була нібито зайвою. Знаєте, я вже так все налаштувала...", - каже співачка.
Свого чоловіка Джамала називає "суперонянь". Поки співачка на зйомках шоу "Голос країни", він встигає нагодувати дитину, а потім чекає на неї після роботи. Зараз зоряна мама в пошуках няні.
"З'явилася людина, заради якої ти готовий померти. Це почуття народжуються разом з дитиною", - поділилася співачка.
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