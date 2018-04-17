На концерті Білик охорона тягла за ногу зі сцени її скандального колишнього (відео)

На концерт Білик в столичному Палаці "Україна" Коляденко приніс "особливі" квіти, спеціально замовлені з Голландії. Але спроба вручити співачці букет пройшла не зовсім гладко.

Український хореограф і шоумен Дмитро Коляденко нещодавно відвідав концерт своєї колишньої дружини Ірини Білик.

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На концерт Білик в столичному Палаці "Україна" Коляденко приніс "особливі" квіти, спеціально замовлені з Голландії. Але спроба вручити співачці букет пройшла не зовсім гладко, пише news.vash.ua.

Коли Коляденко намагався вийти на сцену, охоронець схопив його за ногу і почав тягнути вниз, вочевидь, прийнявши екс-чоловіка Білик за надокучливого фаната. Але Дмитрові все-таки вдалося піднятися на сцену і подарувати Ірині квіти.

"Якщо я в залі, то треба вийти на сцену. Мало того, я люблю виходити на сцену. Ну а чого ж не виходити, щоб всі бачили, що Колядеша любить, цінує, поважає Білик", - сказав пізніше Коляденко.