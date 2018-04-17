Лобода прийшла на музичний фестиваль у футболці із зображенням можливого батька своєї дитини

Співачка заявилася на один із найвідоміших музичних фестивалів світу - Coachella, який проводять в Лос-Анджелесі, в футболці з зображенням обкладинки альбому гурту Rammstein.

Опальна співачка Світлана Лобода підігріла чутки про свою вагітність від соліста культової німецької рок-групи Rammstein ("Рамштайн") Тілля Ліндеманна.

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Співачка з'явилася на один із найвідоміших музичних фестивалів світу - Coachella, який проводять в Лос-Анджелесі, в футболці з зображенням обкладинки альбому групи Rammstein, повідомляє Telegram-канал Super.

Фото співачки було зроблено у VIP-секторі, де також перебували Джастін Бібер, Кайлі Дженнер, Ріанна, Ферджі та інші світові знаменитості. Всі вони насолоджувалися головною подією першого вікенду "бейчеллы" — ефектним шоу від Beyonce.

Як повідомляв УНІАН, співачка Світлана Лобода стане мамою вдруге — зараз вона перебуває на восьмому місяці вагітності. За інформацією ЗМІ, батьком майбутнього малюка є світова знаменитість - лідер культової групи Rammstein Тілль Ліндеманн.