Концертний директор Ротару розповів, скільки їй платять за виступи перед російськими олігархами
21:16, 17 квітня 2018Суспільство
11501
У Росії Софії Ротару платять 30 тисяч євро за три пісні.
70-річна Софія Михайлівна заробляє на корпоративах / www.peoples.ru
Народна артистка України Софія Ротару нестачі в доходах, незважаючи на відсутність гастрольних турів, не відчуває.
Читайте такожРотару з невісткою та онучкою-моделлю знялася для обкладинки журналу (фото)
Про це розповів концертний директор співачки Сергій Лавров. За його словами, 70-річна Софія Михайлівна добре заробляє на корпоративах, передає "Співрозмовник".
"Замовників у співачки менше не стало! Ми ніколи не хвалилися, що у нас за 20 корпоративів на місяць. Але п'ять-шість, іноді десять закритих виступів на місяць є. Плюс Софія Михайлівна бере участь у різних фестивалях. За дві-три пісні організатори готові заплатити гідно. Мінімум 25-30 тисяч євро за дві-три пісні", - повідомив він.
Як повідомляв УНІАН, раніше 70-річна Ротару похвалилася розкішною засмагою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter