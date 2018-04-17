Концертний директор Ротару розповів, скільки їй платять за виступи перед російськими олігархами

У Росії Софії Ротару платять 30 тисяч євро за три пісні.

Народна артистка України Софія Ротару нестачі в доходах, незважаючи на відсутність гастрольних турів, не відчуває.

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Про це розповів концертний директор співачки Сергій Лавров. За його словами, 70-річна Софія Михайлівна добре заробляє на корпоративах, передає "Співрозмовник".

"Замовників у співачки менше не стало! Ми ніколи не хвалилися, що у нас за 20 корпоративів на місяць. Але п'ять-шість, іноді десять закритих виступів на місяць є. Плюс Софія Михайлівна бере участь у різних фестивалях. За дві-три пісні організатори готові заплатити гідно. Мінімум 25-30 тисяч євро за дві-три пісні", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше 70-річна Ротару похвалилася розкішною засмагою.