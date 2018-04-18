Понад 7 мільйонів переглядів: Макс Барських показав, як екранізували його хіт "Сделай громче" в Київському метро (відео)

Режисером відео "Сделай громче" став продюсер Алан Бадоєв. Кліп закликає не боятися змінювати своє життя на 180 градусів, йти назустріч і нікого не слухати.

Кліп Макса Барських на пісню "Сделай громче" йде на рекорд. За тиждень відеоробота набрала сім мільйонів переглядів. Тисячі людей вже навіть зняли пародію на популярний кліп. Днями артист опублікував процес зйомок відео, яке створювалося в київському метро.

Режисером відео став продюсер Алан Бадоєв. Кліп закликає не боятися змінювати своє життя на 180 градусів, йти назустріч і нікого не слухати.

Відео знімали три ночі й один день на Олімпійському стадіоні, в Будинку кіно, у дворі школи, на даху багатоповерхівки, в квартирі, і в депо столичного метрополітену.

Вагон метро художники повністю змінили - додали фарб і обклеїли його лимонним кольором. 94 актори і 48 осіб знімальної групи чотири місяці працювали над створенням цього кліпу.