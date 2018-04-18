Понад 7 мільйонів переглядів: Макс Барських показав, як екранізували його хіт "Сделай громче" в Київському метро (відео)

12:43, 18 квітня 2018
Суспільство
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Режисером відео став продюсер Алан Бадоєв. Кліп закликає не боятися змінювати своє життя на 180 градусів, йти назустріч і нікого не слухати.

Відео знімали три ночі й один день на Олімпійському стадіоні, в Будинку кіно, у дворі школи, на даху багатоповерхівки, в квартирі, і в депо столичного метрополітену.

Вагон метро художники повністю змінили - додали фарб і обклеїли його лимонним кольором. 94 актори і 48 осіб знімальної групи чотири місяці працювали над створенням цього кліпу.

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Теги: #Макс Барских