"Розчарування почалися ще на Майдані": лідер "Тартак" висловився про ситуацію в Україні

Росія використовує будь-яку можливість нашкодити Україні, тому конфлікт неминучий.

Події в Україні розвиваються вже за звичним в історії сценарієм, а Росія продовжує використовувати кожну можливість нашкодити.

Таку думку висловив музикант і активний учасник двох Майданів Сашко Положинський, передає "Лайм".

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«Мої розчарування почалися ще на Майдані. Я вже в якийсь момент зрозумів, що все йде не туди. На початку у мене ще була надія, що нам вдасться переламати ситуацію, зібрати критичну масу активних людей, щоб спрямувати Майдан дещо в інше русло. Але тоді я зрозумів, що мені це не вдається, що поки не бачу людей, які могли б допомогти мені це зробити або до яких я б міг приєднатися, щоб це зробити», - каже артист.

Співак додав, що відкритий конфлікт з Росією - історично неминучий для нашої України. Адже країна-агресор не давала нашій державі спокою з моменту свого утворення.