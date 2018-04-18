У Сашка Лірника вкрали ліру (фото)
14:22, 18 квітня 2018Суспільство
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Письменник опублікував в соцмережі фото своєї ліри.
Лірник показав, як виглядає його ліра / скріншот
Український письменник Сашко Лірник заявив про крадіжку своєї ліри. Повідомлення про крадіжку інструменту він опублікував на своїй сторінці в Facebook.
"Ну що ж. Настав час. У мене вкрали мою ліру. Може хтось побачить, то скажіть. Прошу поширити", - написав Лірник.
Він також опублікував в коментарях фото своєї ліри.
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