У Сашка Лірника вкрали ліру (фото)

Письменник опублікував в соцмережі фото своєї ліри.

Український письменник Сашко Лірник заявив про крадіжку своєї ліри. Повідомлення про крадіжку інструменту він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Ну що ж. Настав час. У мене вкрали мою ліру. Може хтось побачить, то скажіть. Прошу поширити", - написав Лірник.

Він також опублікував в коментарях фото своєї ліри.