У Сашка Лірника вкрали ліру (фото)

14:22, 18 квітня 2018
Суспільство
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Лірник показав, як виглядає його ліра / скріншот

"Ну що ж. Настав час. У мене вкрали мою ліру. Може хтось побачить, то скажіть. Прошу поширити", - написав Лірник.

Він також опублікував в коментарях фото своєї ліри.

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Теги: #ліра