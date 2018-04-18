"Клей, бензин, гриби, екстазі, героїн": російська співачка розповіла, які наркотики випробувала на собі

Російська співачка Глюк'oZa розповіла, що у віці 12 років разом з друзями приймала різні наркотики.

Співачка Глюк'oZa зізналася, що на початку кар'єри вживала наркотики разом з друзями. Про це вона розповіла в інтерв'ю каналу Super.

"Я вдавалася до наркотиків для того, щоб вони посилювали якісь мої почуття, емоції. Мені було тоді 12 років, я знімалася в кіно", – пояснила співачка.

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Глюк'oZa зізналася, що спробувала всі психотропні речовини, які існують.

"Там був і клей, і бензин, і гриби, і більш важкі наркотики – екстазі. Я пробувала героїн кілька разів, але потім припинила, бо бачила, як гинуть люди", – розповіла вона.

Як зазначила співачка, в під'їзді її будинку "вживали абсолютно всі, від мала до велика, всі сусіди стирчали".

Глюк'oza згадала ситуацію, коли під впливом галюциногенних грибів вона "цілувала машину годин п'ять".