Пугачова без макіяжу викликала фурор у мережі (фото)

Селфі Пугачової у соцмережі вже набрало майже 104 тисячі лайків.

Російська співачка Алла Пугачова здійснила фурор у соцмережі свіжим селфі без макіяжу.

Фото примадонна розмістила в Instagram. Її дописники зазначили, що вона зовсім не виглядає на свої 69 років.

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"Чудовий настрій сьогодні. Весь день "валяла дурня". Рідкісний випадок", - написала артистка у соцмережі.

"Супер! Побільше вам таких днів", "Чітка!", "Алло Борисівно, класна фотка!", - пишуть дописники.

Зазначимо, що 15 квітня російська співачка відсвяткувала 69-річчя.

Раніше в мережі розкритикували зовнішній вигляд російської співачки Алли Пугачової під час голосування на виборах президента Росії. Примадонну дорікнули в тому, що вона одягнена в молодіжному стилі.