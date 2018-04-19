Пугачова без макіяжу викликала фурор у мережі (фото)
09:49, 19 квітня 2018Суспільство
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Селфі Пугачової у соцмережі вже набрало майже 104 тисячі лайків.
Артистка пустувала / фото instagram.com/alla_orfey
Російська співачка Алла Пугачова здійснила фурор у соцмережі свіжим селфі без макіяжу.
Фото примадонна розмістила в Instagram. Її дописники зазначили, що вона зовсім не виглядає на свої 69 років.
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"Чудовий настрій сьогодні. Весь день "валяла дурня". Рідкісний випадок", - написала артистка у соцмережі.
"Супер! Побільше вам таких днів", "Чітка!", "Алло Борисівно, класна фотка!", - пишуть дописники.
Зазначимо, що 15 квітня російська співачка відсвяткувала 69-річчя.
Раніше в мережі розкритикували зовнішній вигляд російської співачки Алли Пугачової під час голосування на виборах президента Росії. Примадонну дорікнули в тому, що вона одягнена в молодіжному стилі.
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