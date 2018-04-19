Лобода засипала Instagram знімками своїх пишних грудей (фото)
13:40, 19 квітня 2018Суспільство
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Співачка продовжує радувати своїх шанувальників в Instagram спокусливими знімками.
Лобода радує своїх шанувальників свіжими фото в Instagram / скріншот
Світлана Лобода, яка тимчасово переїхала до США, не тільки готується до народження другої дитини.
Артистка зізналася, що продовжує активну роботу над альбомом і записує музичні новинки для своїх шанувальників, зазначає lux.fm.
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Нещодавно зірка відвідала популярний фестиваль Coachella, а потім "засипала" свій Instagram спокусливими фото розкішного декольте.
Лобода, яка на фестивалі з'явилася у футболці з зображенням Тілля Ліндеманна, чим лише підігріла чутки про батька своєї дитини, опублікувала нове фото з обручкою. А під одним з інших залишила коментар "waiting for you" (чекаю на тебе).
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