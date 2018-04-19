"Це просто дно": ведуча Фреймут вляпалася у черговий скандал - біля Ради роздавала кошенят абикому (фото)

16:22, 19 квітня 2018
Суспільство
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Фреймут вразила дивним вчинком біля Ради - вирішила роздавати кошенят / фото facebook.com/oksana.xena

Вона роздавала тварин усім депутатам підряд. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила користувач-очевидиця того, що відбувалося, Оксана Краснова.

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"Вона впихала в руки абсолютно незнайомим людям і преспокійно відвалювала далі. Один мужик взяв котя, як кульочок зі сміттям, і з огидою поніс кудись. Їх же спокійнісінько можуть викинути прямо там!", - висловила вона обурення. 

За словами Краснової, ведуча "махала цими котенятками, як непотребом, як ганчірками"

"Її абсолютно не цікавило, що з ними буде далі. Це просто дно", - підсумувала невдоволена користувачка.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, українську телеведучу Ольгу Фреймут звинуватили в тому, що вона знову влаштувала скандал своїм критиканткам. Вона приїхала на роботу до двох коментаторок, які залишили невтішні відгуки під її фото.

Згодом ведуча заявила, що візит до хейтерів був у рамках її нової програми, яка скоро з'явиться. Вона нібито вирішила подивитися в обличчя тим, хто про неї погано пише.

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Теги: #Рада#кошенята#ведуча