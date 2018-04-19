"Це просто дно": ведуча Фреймут вляпалася у черговий скандал - біля Ради роздавала кошенят абикому (фото)
Відома українська телеведуча Ольга Фреймут прийшла під Верховну Раду з кошиком маленьких кошенят.
Вона роздавала тварин усім депутатам підряд. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила користувач-очевидиця того, що відбувалося, Оксана Краснова.
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"Вона впихала в руки абсолютно незнайомим людям і преспокійно відвалювала далі. Один мужик взяв котя, як кульочок зі сміттям, і з огидою поніс кудись. Їх же спокійнісінько можуть викинути прямо там!", - висловила вона обурення.
За словами Краснової, ведуча "махала цими котенятками, як непотребом, як ганчірками"
"Її абсолютно не цікавило, що з ними буде далі. Це просто дно", - підсумувала невдоволена користувачка.
Ви думали це все?— Василь Камінський (@Vasyl_Kaminskiy) April 19, 2018
Ні.#Фреймут прийшла під #ВР.
А далі..
Отже читаємо емоційний допис від Оксани Краснової.#Котики нещасні ,їх жаль(... pic.twitter.com/lXmshpcKpo
Фреймут действительно конченная.— Den (@ukropitek) April 19, 2018
Только что под Верховной Радой ходила с полной корзинкой маааленьких котят и пихала их всем подряд. pic.twitter.com/7m6Dz1gVZg
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, українську телеведучу Ольгу Фреймут звинуватили в тому, що вона знову влаштувала скандал своїм критиканткам. Вона приїхала на роботу до двох коментаторок, які залишили невтішні відгуки під її фото.
Згодом ведуча заявила, що візит до хейтерів був у рамках її нової програми, яка скоро з'явиться. Вона нібито вирішила подивитися в обличчя тим, хто про неї погано пише.