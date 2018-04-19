"Творила добро": Фреймут прокоментувала свою скандальну витівку з кошенятами під ВР

Фреймут також стверджує, що буде й надалі "допомагати безпритульним тваринам".

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут заявила, що сьогодні біля Верховної Ради вона "творила добро" й віддавала кошенят із притулку "у добрі руки".

Читайте такожОльга Фреймут влаштувала "полювання" на кривдників, які назвали її "кінченою" і "рагулихою" в Facebook

Про це повідомляється на сторінці Фреймут у Facebook.

"Біля Верховної Ради творила добро. Котенят із притулку віддавала у добрі руки. З трьох маляток оселю вдалося знайти одному, з плямкою на носику. Дякую пану Сергію, що прихистили крихітку", - йдеться в повідомленні.

За її словами, віддане кошеня наразі перебуває в теплі, і йому вже обирають ім'я.

Фреймут також стверджує, що буде й надалі "допомагати безпритульним тваринам" і додала, що чекає на "листи від волонтерів".

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, відома українська телеведуча Ольга Фреймут прийшла під Верховну Раду з кошиком маленьких кошенят, яких роздавала усім депутатам підряд.

"Вона впихала в руки абсолютно незнайомим людям і преспокійно відвалювала далі. Один мужик взяв котя, як кульочок зі сміттям, і з огидою поніс кудись. Їх же спокійнісінько можуть викинути прямо там!", - висловила обурення очевидиця події.