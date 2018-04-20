Лобода заінтригувала прихильників загадковим знімком в Instagram

10:36, 20 квітня 2018
Суспільство
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lobodaofficial Instagram

Фото співачка опублікувала у своєму Instagram.

"Це моє?" - запитала вона під фотографією.

Is it mine?😏

Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

Користувачі почали гадати, з ким же сфотографувалася співачка. Деякі припустили, що разом зі Світланою на фото - Тілль Ліндеманн. Багато погодилися, що це не нога самої співачки, адже вона знаходиться на восьмому місяці вагітності.

Нагадаємо, раніше Лобода прийшла на музичний фестиваль у футболці з зображенням передбачуваного батька своєї дитини.

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Теги: #Лобода