Лобода заінтригувала прихильників загадковим знімком в Instagram
10:36, 20 квітня 2018Суспільство
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Деякі користувачі припустили, що разом зі Світланою на фото - Тілль Ліндеманн.
Артистка опублікувала загадковий знімок / lobodaofficial Instagram
Українська співачка Світлана Лобода заінтригувала прихильників загадковим знімком. Артистка показала фото з чиєюсь ногою, змусивши фанатів вгадувати, кому вона належить.
Фото співачка опублікувала у своєму Instagram.
"Це моє?" - запитала вона під фотографією.
Користувачі почали гадати, з ким же сфотографувалася співачка. Деякі припустили, що разом зі Світланою на фото - Тілль Ліндеманн. Багато погодилися, що це не нога самої співачки, адже вона знаходиться на восьмому місяці вагітності.
Нагадаємо, раніше Лобода прийшла на музичний фестиваль у футболці з зображенням передбачуваного батька своєї дитини.
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