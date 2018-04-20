Лобода заінтригувала прихильників загадковим знімком в Instagram

Деякі користувачі припустили, що разом зі Світланою на фото - Тілль Ліндеманн.

Українська співачка Світлана Лобода заінтригувала прихильників загадковим знімком. Артистка показала фото з чиєюсь ногою, змусивши фанатів вгадувати, кому вона належить.

Фото співачка опублікувала у своєму Instagram.

"Це моє?" - запитала вона під фотографією.

Is it mine?😏 Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 19 Кві 2018 в 10:14 PDT

Користувачі почали гадати, з ким же сфотографувалася співачка. Деякі припустили, що разом зі Світланою на фото - Тілль Ліндеманн. Багато погодилися, що це не нога самої співачки, адже вона знаходиться на восьмому місяці вагітності.

Нагадаємо, раніше Лобода прийшла на музичний фестиваль у футболці з зображенням передбачуваного батька своєї дитини.