Оголена Настя Каменських підірвала Instagram (фото)
11:48, 20 квітня 2018Суспільство
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У мережі з'явилося гаряче фото Насті Каменських біля басейну.
Користувачі мережі активно обговорюють пікантне фото Насті Каменських / Фото: прес-служба співачки
Настя Каменських порадувала шанувальників гарячим кадром. Фото, на якому артистка з'явилася повністю оголеною, було опубліковано в її Instagram.
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"Оголена дівчина", - підписала Каменських сміливу фотографію.
Шанувальники співачки бурхливо відреагували. Деякі розсипалися в компліментах, а деякі - розкритикували її за надмірну відвертість.
Зазначимо, за годину після публікації знімок набрав понад 75 тисяч лайків.
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