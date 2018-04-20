Оголена Настя Каменських підірвала Instagram (фото)

У мережі з'явилося гаряче фото Насті Каменських біля басейну.

Настя Каменських порадувала шанувальників гарячим кадром. Фото, на якому артистка з'явилася повністю оголеною, було опубліковано в її Instagram.

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"Оголена дівчина", - підписала Каменських сміливу фотографію.

Шанувальники співачки бурхливо відреагували. Деякі розсипалися в компліментах, а деякі - розкритикували її за надмірну відвертість.

Зазначимо, за годину після публікації знімок набрав понад 75 тисяч лайків.