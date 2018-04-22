Монатік вперше показав синів (фото)

Співак поділився з підписниками радістю від здійснення своєї давньої мрії - він відвідав з дітьми Діснейленд.

Український співак Дмитро Монатік (Monatik) вперше опублікував фото своїх маленьких синів.

Знімок артист розмістив у своєму Instagram.

Співак поділився з підписниками радістю від здійснення своєї давньої мрії - він відвідав з дітьми Діснейленд.

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"Хоча не в моїх правилах постити фото моїх... Але зафіксувати здійснення мрії - зобов'язаний! Запам'ятати цей момент назавжди! Адже Instagram жеж для цього?", - підписав він фото.

Також артист додав, що сам вперше побував у Діснейленді в Гонконзі, коли йому було 27 років і з тих пір мріяв звозити в парк розваг дітей. На цей раз Монатік здійснив свою мрію в Парижі.

Як повідомляв УНІАН, раніше відомий український співак, композитор і танцюрист Дмитро Монатік, який виступає під сценічним ім'ям Monatik, виступив за налагодження відносин з Росією.