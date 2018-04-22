Монатік вперше показав синів (фото)
Вперше я потрапив в #disneyland в 27 років #hongkong завдяки @emma.shymanovych і @p.shymanovych знайшов я мрію ,дітям своїм Disneyland показати !!!! За що буду завжди невимовно вдячний ! І хоча не в моїх правилах постити фото #моїх... але відобразити здійснення мрії - зобов'язаний !!! Запам'ятати цю мить назавжди! Адже Instagram ж для цього ?!) #InLoveWithParis #WithLoveInParis #Мої #ТеКтоДорожеВсего
Український співак Дмитро Монатік (Monatik) вперше опублікував фото своїх маленьких синів.
Знімок артист розмістив у своєму Instagram.
Співак поділився з підписниками радістю від здійснення своєї давньої мрії - він відвідав з дітьми Діснейленд.
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"Хоча не в моїх правилах постити фото моїх... Але зафіксувати здійснення мрії - зобов'язаний! Запам'ятати цей момент назавжди! Адже Instagram жеж для цього?", - підписав він фото.
Також артист додав, що сам вперше побував у Діснейленді в Гонконзі, коли йому було 27 років і з тих пір мріяв звозити в парк розваг дітей. На цей раз Монатік здійснив свою мрію в Парижі.
Як повідомляв УНІАН, раніше відомий український співак, композитор і танцюрист Дмитро Монатік, який виступає під сценічним ім'ям Monatik, виступив за налагодження відносин з Росією.