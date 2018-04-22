В'язні "Качанівки": історія звільнення Кушинської та Тимошенко з-за грат колонії (відео)

Журналісти розказали історію звільненої довічно ув'язненої Любові Кушинської і розкрили її перевагу над Юлією Тимошенко.

Любов Кушинська – вона ж «Любка з Качанівки». 13 років тому суд визнав її вбивцею двох людей. Жінка провела в колонії 21 рік, ні на мить не забуваючи своїх кривдників, зокрема екс-суддю Конституційного Суду Сюзанну Станік.

Вийти з тюрми, маючи довічне ув’язнення, вдалося лише двом жінкам – Юлії Тимошенко та Любі Кушинській. Чи є між жінками зв'язок та чи скоїла Кушинська вбивство насправді? Про це дивіться у сюжеті «Українських сенсацій».

Вона одна із перших жінок, яку в Україні засудили на довічне ув’язнення. Пліч-о-пліч із жінками, які скоїли жорсткі вбивства, вона шиє одяг для тих, хто на волі. Ділить одну камеру на двох, а у вільний час вивчає мови.

До політиків якої величини тільки не зверталися арестанти з-за стін цього закладу, щоб їх помилували.

Особливо тут у пошані «Леді Ю», яка, як здавалося в’язням, мала б їх розуміти краще за будь-яких політиків. Вибратися із стін цієї колонії за майже 100-річну історію якщо комусь і вдавалося достроково, то тільки двом жінкам: Юлії Тимошенко, яку засудили за махінації навколо газу, і загратували саме сюди. І другий, хто покинув стіни колонії, довічно ув’язнена Любов Кушинська. За те, що їй вдалося вийти, Любу навіть запідозрили у тісних зв’язках із «леді з косою».

Після визволення Тимошенко тут же мчить на Майдан під улюбленну акапеллу «Юлі – волю!»

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А її колега Любов від політики далека – вона бізнес-леді, але теж зуміла зібрати неменшу юрбу журналістів.

І що дійсно спільне у жінок – так це вбрання для виходу. Юля обрала гарні величезні підбори і вся в темному, а Люба – гарний світлий костюм, наче символ свободи.

Хто ж вона – Любов Кушинська, яку помилували: звичайна арестанка чи людина із великими зв’язками? Як їй вдалося перевершити Юлію Тимошенко і вибратися з-за грат «Качанівки». Як Лозовий звинуватив її у тому, що вона поцупила чужого чоловіка екс-міністра юстицій України.

Усім, хто причетні до справи, Кушинська воліє помститися. В рамках закону. Зустрітися в тому самому суді, який кинув її за грати на довічно – це і буде її помста.

Хто правий у цій історії, а хто ще проявить свою суть – ще належить дізнатися. Однозначно можна сказати одне: це тільки початок драматичного роману, що розвивається на наших очах.