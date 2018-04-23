Українська зірка 90-х розповіла, як артисти вимагають звання народних за поїздки в АТО
Співачка, телеведуча, засновниця "Території А", волонтер, радник міністра культури України Анжеліка Рудницька розповіла, чи легко їй знаходити однодумців серед українських співаків і співачок для турів у зону АТО.
"Так, іноді я чую відмовки. Але в основному, коли я дзвоню людям, я знаю, що вони не відмовляться, бо вони ініціативні, сильні і свідомі", – запевнила вона під час чату в "Главреді".
При цьому Рудницька поскаржилася, що артисти останнім часом стали меркантильнішими.
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"Раніше у своїй волонтерській діяльності я з таким не стикалася, але зараз деякі артисти спочатку кажуть, що у них на такі поїздки в зону АТО немає часу, а потім лізуть і читають якісь профайли, і потім кажуть: "Так ви зараз радник міністра... Ну, якщо ви нам дасте заслужених артистів, то тоді ми поїдемо". На це я відповідаю: "Дякую. Я не роздаю звання, тому навряд чи я зможу бути вам чимось корисним". І в цьому закінчують наші переговори", – розповіла радник міністра.
Також, за її словами, деякі артисти, раз з'їздивши в зону АТО, "беруть якісь довідки і вибивають собі якісь ордени та медалі".
"Це мої самі неприємні враження від того, чим я займаюся. Хоча більшість людей, які їздять у зону АТО, роблять це щиро. Хоча ті, хто оформляє собі якісь преференції, теж думають, що вони щирі. Але оскільки поїхав, галочку собі поставив й одразу хоче отримати всі можливі і неможливі преференції. Я дізналася, що деякі люди навіть зробили собі "учасників війни" або "учасників АТО". І для мене це великий біль, я знаю, що мій дядько, який загинув, довгий час не мав такого статусу. Тому для мене це цинізм, який мені вкрай неприємний", – поділилася Рудницька.
Раніше Рудницька розповіла, як на концертах визначає "ватників". Бачила, як люди кривилися, відверталися, не співали Гімн, розповіла Анжеліка Рудницька.