Українська зірка 90-х розповіла, як артисти вимагають звання народних за поїздки в АТО

Радник міністра культури поскаржилася, що артисти останнім часом стали меркантильнішими.

Співачка, телеведуча, засновниця "Території А", волонтер, радник міністра культури України Анжеліка Рудницька розповіла, чи легко їй знаходити однодумців серед українських співаків і співачок для турів у зону АТО.

"Так, іноді я чую відмовки. Але в основному, коли я дзвоню людям, я знаю, що вони не відмовляться, бо вони ініціативні, сильні і свідомі", – запевнила вона під час чату в "Главреді".

При цьому Рудницька поскаржилася, що артисти останнім часом стали меркантильнішими.

Читайте такожЗгаслі зірки: журналісти розповіли про долю "збитих льочиків" української естради 90-х (відео)

"Раніше у своїй волонтерській діяльності я з таким не стикалася, але зараз деякі артисти спочатку кажуть, що у них на такі поїздки в зону АТО немає часу, а потім лізуть і читають якісь профайли, і потім кажуть: "Так ви зараз радник міністра... Ну, якщо ви нам дасте заслужених артистів, то тоді ми поїдемо". На це я відповідаю: "Дякую. Я не роздаю звання, тому навряд чи я зможу бути вам чимось корисним". І в цьому закінчують наші переговори", – розповіла радник міністра.

Також, за її словами, деякі артисти, раз з'їздивши в зону АТО, "беруть якісь довідки і вибивають собі якісь ордени та медалі".

"Це мої самі неприємні враження від того, чим я займаюся. Хоча більшість людей, які їздять у зону АТО, роблять це щиро. Хоча ті, хто оформляє собі якісь преференції, теж думають, що вони щирі. Але оскільки поїхав, галочку собі поставив й одразу хоче отримати всі можливі і неможливі преференції. Я дізналася, що деякі люди навіть зробили собі "учасників війни" або "учасників АТО". І для мене це великий біль, я знаю, що мій дядько, який загинув, довгий час не мав такого статусу. Тому для мене це цинізм, який мені вкрай неприємний", – поділилася Рудницька.

Раніше Рудницька розповіла, як на концертах визначає "ватників". Бачила, як люди кривилися, відверталися, не співали Гімн, розповіла Анжеліка Рудницька.