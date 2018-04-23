"Голос країни" побачив сльози Потапа й Сергія Бабкіна (відео)

Раніше Сергій Бабкін називав Олену Луценко переможцем "Голосу країни-8".

У неділю, 22 квітня, глядачі побачили півфінал "Голосу країни", в рамках якого зіркові тренери проекту разом з українцями визначилися із четвіркою фіналістів 8-го сезону.

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Олена Луценко із команди Сергія Бабкіна виконала композицію Миколи Мозгового "Минає день, минає ніч", чим змогла достукатися до сердець глядачів та довела до сліз свого зіркового тренера і Потапа.

"Олено, коли ми вперше зустрілись, я тебе назвав переможцем "Голосу країни-8". Я досі так вважаю", - сказав Сергій, Потап назвав дівчину хранителькою коду нації.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, наступної неділі за горде звання "голосу країни", тримісячну ротацію на ХітФМ, а також квартиру у ЖК "Щасливий" боротиметься підопічна Сергія Бабкіна Олена Луценко, Анна Трінчер з команди Джамали, вокалістка Потапа Србуі Саргсян та Андрій Рибарчук, наставником якого є Тіна Кароль.