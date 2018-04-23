"Хочу, чтобы ямы асфальт навек закрыл": Настя Каменських заспівала про українські дороги (відео)
14:34, 23 квітня 2018Суспільство
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Каменських трохи змінила свій хіт "Этом моя ночь" і заспівала пісню про ремонт наших доріг, звертаючись до працівників "Укравтодору".
Настя Каменських (NK) присвятила пісню українським дорогам. Композицію зірка презентувала в студії "Радіо Максимум".
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Українська артистка змінила текст свого хіта "Это моя ночь" і заспівала про ремонт наших доріг, звертаючись до працівників "Укравтодору".
"Я хочу, чтобы ты что-то хорошее сделал за день, чтобы ямы все асфальт навек закрыл, а не пень. Поставь хэштег "могу все", делай, латай все шоссе. Быстро сделай, как метеор, "Укравтодор", - заспівала Настя Каменських.
Нагадаємо, раніше український нардеп закликав закопувати в асфальт робітників і чиновників, причетних до неякісного ремонту доріг.
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