"Хочу, чтобы ямы асфальт навек закрыл": Настя Каменських заспівала про українські дороги (відео)

Каменських трохи змінила свій хіт "Этом моя ночь" і заспівала пісню про ремонт наших доріг, звертаючись до працівників "Укравтодору".

Настя Каменських (NK) присвятила пісню українським дорогам. Композицію зірка презентувала в студії "Радіо Максимум".

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Українська артистка змінила текст свого хіта "Это моя ночь" і заспівала про ремонт наших доріг, звертаючись до працівників "Укравтодору".

"Я хочу, чтобы ты что-то хорошее сделал за день, чтобы ямы все асфальт навек закрыл, а не пень. Поставь хэштег "могу все", делай, латай все шоссе. Быстро сделай, как метеор, "Укравтодор", - заспівала Настя Каменських.

Нагадаємо, раніше український нардеп закликав закопувати в асфальт робітників і чиновників, причетних до неякісного ремонту доріг.