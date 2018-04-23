У базу "Миротворця" потрапили акторки "Сватів" і зірка "Татусевих дочок"

Причиною стало незаконне перетинання кордону Криму - через Росію і в обхід українського законодавства.

Зірка серіалу «Татусеві дочки» Андрій Леонов та акторки зі «Сватів» - Олеся Железняк і Тетяна Кравченко потрапили у списки українського сайту "миротворець".

Як зазначається на сайті "Миротворця", причиною стало незаконне перетинання кордону Криму - через Росію і в обхід українського законодавства.

«Серед них не виявилося... людей, які б не були проти російської агресії щодо України. Всі або явно підтримали її, або своїми діями засвідчили неповагу до суверенітету і територіальної цілісності нашої країни», - йдеться в повідомленні на сайті.

Як повідомляв УНІАН, базу сайту "Миротворець" поповнили актори-близнюки з "Пригод Електроніка".