У базу "Миротворця" потрапили акторки "Сватів" і зірка "Татусевих дочок"
14:31, 23 квітня 2018Суспільство
3665 0
Причиною стало незаконне перетинання кордону Криму - через Росію і в обхід українського законодавства.
Зірка серіалу «Татусеві дочки» Андрій Леонов потрапив у список "Миротворця" / скріншот
Зірка серіалу «Татусеві дочки» Андрій Леонов та акторки зі «Сватів» - Олеся Железняк і Тетяна Кравченко потрапили у списки українського сайту "миротворець".
Як зазначається на сайті "Миротворця", причиною стало незаконне перетинання кордону Криму - через Росію і в обхід українського законодавства.
«Серед них не виявилося... людей, які б не були проти російської агресії щодо України. Всі або явно підтримали її, або своїми діями засвідчили неповагу до суверенітету і територіальної цілісності нашої країни», - йдеться в повідомленні на сайті.
Тетяна Кравченко / скріншот
Олеся Железняк / скріншот
Як повідомляв УНІАН, базу сайту "Миротворець" поповнили актори-близнюки з "Пригод Електроніка".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter